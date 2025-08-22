|
Оливье Курто назначен послом Франции в Грузии
22.08.2025 20:08
Президент Франции Эммануэль Макрон назначил Оливье Курто Чрезвычайным и Полномочным Послом в Грузии.
Соответствующий указ датирован 7 августа.
Согласно указу, ранее Оливье Курто занимал должность старшего администратора.
По данным французских СМИ, он также работал первым секретарем посольства Франции в Лиссабоне. В 2005–2009 годах он был советником по европейским вопросам министерства обороны, а также руководителем штаба Генерального директора по внешней безопасности.
Оливье Курто сменит Шераз Гасри, срок полномочий которой на посту посла Франции в Грузии истек.
