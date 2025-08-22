Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Оливье Курто назначен послом Франции в Грузии


22.08.2025   20:08


Президент Франции Эммануэль Макрон назначил Оливье Курто Чрезвычайным и Полномочным Послом в Грузии.

Соответствующий указ датирован 7 августа.

Согласно указу, ранее Оливье Курто занимал должность старшего администратора.

По данным французских СМИ, он также работал первым секретарем посольства Франции в Лиссабоне. В 2005–2009 годах он был советником по европейским вопросам министерства обороны, а также руководителем штаба Генерального директора по внешней безопасности.

Оливье Курто сменит Шераз Гасри, срок полномочий которой на посту посла Франции в Грузии истек.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна