Оливье Курто назначен послом Франции в Грузии

22.08.2025 20:08





Президент Франции Эммануэль Макрон назначил Оливье Курто Чрезвычайным и Полномочным Послом в Грузии.



Соответствующий указ датирован 7 августа.



Согласно указу, ранее Оливье Курто занимал должность старшего администратора.



По данным французских СМИ, он также работал первым секретарем посольства Франции в Лиссабоне. В 2005–2009 годах он был советником по европейским вопросам министерства обороны, а также руководителем штаба Генерального директора по внешней безопасности.



Оливье Курто сменит Шераз Гасри, срок полномочий которой на посту посла Франции в Грузии истек.





