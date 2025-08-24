МИД: Грузия сердечно поздравляет украинский народ с независимостью и желает мира Украине

24.08.2025 17:39





По случаю Дня независимости Грузия сердечно поздравляет украинский народ и желает мира, стабильности и процветания, - об этом говорится в заявлении МИД Грузии.



«Мы выражаем солидарность с народом Украины и еще раз подтверждаем нашу непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины», - говорится в заявлении.



Для справки, сегодня Украина отмечает 34-ю годовщину восстановления независимости.





