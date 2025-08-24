Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
МИД: Грузия сердечно поздравляет украинский народ с независимостью и желает мира Украине


24.08.2025   17:39


По случаю Дня независимости Грузия сердечно поздравляет украинский народ и желает мира, стабильности и процветания, - об этом говорится в заявлении МИД Грузии.

«Мы выражаем солидарность с народом Украины и еще раз подтверждаем нашу непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины», - говорится в заявлении.

Для справки, сегодня Украина отмечает 34-ю годовщину восстановления независимости.


