Глава МВД Грузии принял министра безопасности Израиля Итамара Бен Гвира
25.08.2025 15:05
Министр внутренних дел Грузии Гела Геладзе принял министра национальной безопасности Государства Израиль Итамара Бен Гвира, который посетил Грузию с официальным визитом вместе с делегацией.
Согласно информации МВД, в ходе встречи руководители правоохранительных ведомств двух стран уделили внимание существующему тесному и эффективному сотрудничеству. Стороны также подчеркнули важность обмена опытом и лучшими практиками.
Гела Геладзе отметил, что грузинская сторона готова к расширению сотрудничества с израильской стороной в различных направлениях.
«Итамар Бен Гвир поблагодарил своего грузинского коллегу за приём и выразил готовность к углублению сотрудничества по приоритетным направлениям. Во встрече также приняли участие заместители министра внутренних дел и другие руководители ведомства, посол Государства Израиль в Грузии Валид Абу Хайя и представители посольства», — говорится в распространённой информации.
