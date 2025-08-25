Глава МВД Грузии принял министра безопасности Израиля Итамара Бен Гвира

Министр внутренних дел Грузии Гела Геладзе принял министра национальной безопасности Государства Израиль Итамара Бен Гвира, который посетил Грузию с официальным визитом вместе с делегацией.



Согласно информации МВД, в ходе встречи руководители правоохранительных ведомств двух стран уделили внимание существующему тесному и эффективному сотрудничеству. Стороны также подчеркнули важность обмена опытом и лучшими практиками.



Гела Геладзе отметил, что грузинская сторона готова к расширению сотрудничества с израильской стороной в различных направлениях.



«Итамар Бен Гвир поблагодарил своего грузинского коллегу за приём и выразил готовность к углублению сотрудничества по приоритетным направлениям. Во встрече также приняли участие заместители министра внутренних дел и другие руководители ведомства, посол Государства Израиль в Грузии Валид Абу Хайя и представители посольства», — говорится в распространённой информации.





