В МИД Литвы прокомментировали информацию о подготовке активистов для участия в беспорядках в Грузии
25.08.2025 15:08
В Министерстве иностранных дел Литвы назвали «скоординированной информационной атакой» сообщения ряда грузинских СМИ о том, что Великобритания якобы готовит в Литве активистов для организации беспорядков в Грузии во время муниципальных выборов, запланированных на октябрь.
В ответ на вопрос агентства BNS в литовском внешнеполитическом ведомстве заявили, что данная информация является слухом и рассматривается как «вводящая в заблуждение скоординированная информационная атака, поскольку она не имеет ничего общего с реальностью».
«Эти действия напрямую связаны с отходом грузинских властей от демократических ценностей и европейского пути, а также с репрессиями против политической оппозиции, гражданского общества и независимых СМИ», — заявили в Министерстве иностранных дел Литвы.
Ранее несколько грузинских СМИ распространили информацию о том, что в Литве Великобритания якобы готовит грузинских активистов к октябрьским выборам.
