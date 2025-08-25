В МИД Литвы прокомментировали информацию о подготовке активистов для участия в беспорядках в Грузии

В Министерстве иностранных дел Литвы назвали «скоординированной информационной атакой» сообщения ряда грузинских СМИ о том, что Великобритания якобы готовит в Литве активистов для организации беспорядков в Грузии во время муниципальных выборов, запланированных на октябрь.



В ответ на вопрос агентства BNS в литовском внешнеполитическом ведомстве заявили, что данная информация является слухом и рассматривается как «вводящая в заблуждение скоординированная информационная атака, поскольку она не имеет ничего общего с реальностью».



«Эти действия напрямую связаны с отходом грузинских властей от демократических ценностей и европейского пути, а также с репрессиями против политической оппозиции, гражданского общества и независимых СМИ», — заявили в Министерстве иностранных дел Литвы.



Ранее несколько грузинских СМИ распространили информацию о том, что в Литве Великобритания якобы готовит грузинских активистов к октябрьским выборам.





