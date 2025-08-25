Председатель ЕНД: Режим Иванишвили не собирается выполнять условия Европейской комиссии

Режим Иванишвили не собирается выполнять условия Европейской комиссии, угроза потери безвизового режима является реальной, поэтому мы работаем со странами «Веймарского треугольника»» для того, чтобы найти такие пути давления, от которых не страдали бы граждане Грузии, - указанное заявление сделала председатель «Национального движения» Тина Бокучава.



По её словам, главная задача, наряду с внутренним давлением, найти такую форму внешнего давления, при которой не пострадали бы граждане Грузии.



«Режим Иванишвили не собирается выполнять никакие условия, которые были предъявлены Европейской комиссией. Это – утопия, и, соответственно, концентрироваться на этом неоправданно. Угроза потери безвизового режима является абсолютно реальной. Мы проводим очень активную работу со странами-членами Евросоюза, особенно со странами «Веймарского треугольника» - Германией, Францией, Польшей для того, чтобы граждане Грузии не потеряли это благо, и найти другой выход давления на режим Иванишвили. Это наша главнейшая задача сегодня - наряду с внутренним давлением, найти такую форму внешнего давления, при которой не пострадали бы граждане Грузии», - заявила Бокучава.





