Председатель ЕНД: Нам необходимы осторожность, бдительность и ответственность перед лицом последнего подлеца

25.08.2025 15:31





«Российское правление Иванишвили в Грузии завершится под руководством Мамуки Мдинарадзе в Службе государственной безопасности», — заявила председатель «Единого национального движения» Тина Бокучава.



По словам Бокучава, победа уже очень близка.



«Мамука Мдинарадзе, который в большинстве известен под разными прозвищами, хвастается тем, что он будет человеком, который завершит и протест, и оппозицию. Но на самом деле мы точно знаем, что именно во время руководства Мамуки Мдинарадзе Службой госбезопасности закончится российское правление Иванишвили в Грузии. Конечно, нам необходимы осторожность, бдительность и ответственность перед лицом последнего подлеца, которого Иванишвили назначил главным доносчиком. Но в то же время я уверена, что благодаря правильной синхронизации внутреннего и внешнего давления, где «Единое национальное движение» сыграет ключевую роль, победа очень близка, и мы принесём эту победу вместе с грузинским народом», — заявила Тина Бокучава.



Должность главы Службы государственной безопасности займёт Мамука Мдинарадзе. На этом посту он сменит Анри Оханашвили. В свою очередь, Анри Оханашвили станет советником премьер-министра Грузии по вопросам национальной безопасности.





