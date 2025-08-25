Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Председатель ЕНД: Нам необходимы осторожность, бдительность и ответственность перед лицом последнего подлеца


25.08.2025   15:31


«Российское правление Иванишвили в Грузии завершится под руководством Мамуки Мдинарадзе в Службе государственной безопасности», — заявила председатель «Единого национального движения» Тина Бокучава.

По словам Бокучава, победа уже очень близка.

«Мамука Мдинарадзе, который в большинстве известен под разными прозвищами, хвастается тем, что он будет человеком, который завершит и протест, и оппозицию. Но на самом деле мы точно знаем, что именно во время руководства Мамуки Мдинарадзе Службой госбезопасности закончится российское правление Иванишвили в Грузии. Конечно, нам необходимы осторожность, бдительность и ответственность перед лицом последнего подлеца, которого Иванишвили назначил главным доносчиком. Но в то же время я уверена, что благодаря правильной синхронизации внутреннего и внешнего давления, где «Единое национальное движение» сыграет ключевую роль, победа очень близка, и мы принесём эту победу вместе с грузинским народом», — заявила Тина Бокучава.

Должность главы Службы государственной безопасности займёт Мамука Мдинарадзе. На этом посту он сменит Анри Оханашвили. В свою очередь, Анри Оханашвили станет советником премьер-министра Грузии по вопросам национальной безопасности.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна