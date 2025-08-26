НПО IFCN осуждает давление государства на фактчекеров в Грузии

НПО «Международная сеть по проверке фактов» (IFCN) опубликовала заявление, в котором решительно осуждает действия властей Грузии в Европе, «направленные против независимых проверяющих факты и гражданского общества».



Утверждается, что расследования, начатые Бюро по борьбе с коррупцией, наряду с угрозами уголовной ответственности в соответствии с так называемым законом об «иностранных агентах», — это знак тревожной эскалации против организаций, которые предоставляют общественности достоверную информацию.



Так, НПО «Фонд развития СМИ» (MDF), в котором работает Myth Detector, подписавший Кодекс принципов и проверенный IFCN, сообщает о растущем давлении, включая требования предоставить конфиденциальные личные данные партнеров и бенефициаров.



«MDF заявляет, что эти меры не имеют правового основания и нарушают право на неприкосновенность частной жизни. Власти инициировали расследование на основании общедоступной информации, уже размещенной на веб-сайте MDF, включая данные о финансировании донорами и проектной деятельности, и даже сослались на публичные высказывания редактора Тамар Кинцурашвили, такие как ее речь при получении награды «За свободу слова» на Глобальном медиа-форуме Deutsche Welle, в качестве основания для проверки», — отметили авторы заявления.



Отмечается, что НПО, против которых направлены эти действия, описывают их как преследование независимых некоммерческих групп и свободных СМИ, направленное на то, чтобы положить конец демократии «как в путинской России».



«Деятельность нашей организации — <как, например> медиаграмотность, борьба с FIMI (иностранным манипулированием информацией и вмешательством) и другие инициативы по обеспечению целостности СМИ, финансируемые западными донорами, — служит интересам граждан Грузии и напрямую соответствует законодательству, национальной учебной программе и программным документам, принятым государственными учреждениями», — заявила Тамар Кинцурашвили.



НПО подчеркивает, что подобные шаги предпринимаются властями Грузии несмотря на международное осуждение.



«Европейская сеть стандартов проверки фактов, Amnesty International, платформа Совета Европы по безопасности журналистов и сенаторы США от обеих партий предупредили, что действия Грузии угрожают свободе слова, свободе ассоциаций и демократическому курсу страны», — заявили в организации.



В IFCN напомнили, что НПО по проверке фактов в Грузии являются уважаемыми членами международного сообщества по проверке фактов, и что деятельность Myth Detector и FactCheck Georgia соответствует мировым стандартам прозрачности, независимости и беспристрастности.



«Их работа позволяет привлекать власть к ответственности и обеспечивает гражданам доступ к проверенной и надежной информации.



IFCN осуждает эти нападения и призывает грузинские власти немедленно прекратить преследование фактчекеров и гражданского общества. Независимая журналистика должна иметь возможность работать без страха репрессий.



Основанная в 2015 году, IFCN защищает свободу прессы и поддерживает фактчекеров по всему миру. Мы солидарны с нашими коллегами в Грузии», — читаем в заявлении международной неправительственной организации.



Источник: СОВА

