«Хартия журналистской этики» не будет наблюдать за освещением выборов 4 октября


26.08.2025   15:31


НПО «Хартия журналистской этики» не будет наблюдать за освещением выборов 4 октября этого года средствами массовой информации. Решение принято впервые с 2012 года.

В заявлении подчеркивается, что причина в принятых властями репрессивных законах и политике «Грузинской мечты», из-за которых организация лишилась доступа к финансированию со стороны доноров, что ранее позволяло осуществлять масштабные проекты по мониторингу СМИ.

НПО отмечает, что мониторинг медиаконтента для оценки справедливости выборов, необходим и самим СМИ, поскольку это позволяет им выявлять ошибки и исправлять их.

Организация впервые провела наблюдение избирательного контента в 2012 году на парламентских выборах, а в последний раз — перед парламентскими выборами 2024 года, которые оппозиция и часть общества Грузии признает сфальсифицированными.

«На муниципальных выборах 2021 года «Хартия» наблюдала за освещением новостей и политических ток-шоу на 6-ти национальных телеканалах и 9-ти онлайн-медиа.

В настоящее время «Хартия» продолжает выполнять базовые функции на добровольных началах, в том числе рассматривает жалобы граждан на нарушения профессиональных стандартов.

Но осуществлять проекты и предоставлять журналистскому сообществу и обществу необходимые услуги организация больше не может», — читаем в заявлении НПО.


Источник: СОВА
