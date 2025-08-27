Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Председатель «Национального движения» встретилась с главой МИД Польши


27.08.2025   11:05


Председатель «Национального движения» Тина Бокучава вместе с лидерами партии Зурабом Чиаберашвили и Георгием Барамидзе встретилась с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским. Об этом сообщила пресс-служба партии.

Как отметила Бокучава после встречи, с главой МИД Польши обсуждались два принципиальных вопроса.

«Мы только что завершили встречу с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским. Мы говорили о двух принципиальных вопросах. Первый — это угроза приостановки безвизового режима: как избежать этой угрозы для граждан Грузии, и при этом, чтобы режим Иванаишвили и его окружение лишились возможности безвизового въезда в любую страну Евросоюза. Второй принципиальный и фундаментальный вопрос — освобождение президента Михаила Саакашвили, который был и остаётся большим другом Польши. Он сыграл важную роль в процессе евроинтеграции Грузии. Радослав Сикорский, как один из министров иностранных дел «Веймарского треугольника» — вместе с Германией и Францией, является ключевой фигурой и сыграет решающую роль в принятии окончательного решения по вопросу безвизового режима, что затрагивает всех граждан Грузии. Поэтому крайне важно, чтобы ЕС нашёл такой механизм, при котором санкции будут применяться не к гражданам Грузии, а к Иванишвили и его режиму. Это возможно, и над этим мы должны продолжить работу», — заявила Тина Бокучава.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна