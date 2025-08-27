Председатель «Национального движения» встретилась с главой МИД Польши

Председатель «Национального движения» Тина Бокучава вместе с лидерами партии Зурабом Чиаберашвили и Георгием Барамидзе встретилась с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским. Об этом сообщила пресс-служба партии.



Как отметила Бокучава после встречи, с главой МИД Польши обсуждались два принципиальных вопроса.



«Мы только что завершили встречу с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским. Мы говорили о двух принципиальных вопросах. Первый — это угроза приостановки безвизового режима: как избежать этой угрозы для граждан Грузии, и при этом, чтобы режим Иванаишвили и его окружение лишились возможности безвизового въезда в любую страну Евросоюза. Второй принципиальный и фундаментальный вопрос — освобождение президента Михаила Саакашвили, который был и остаётся большим другом Польши. Он сыграл важную роль в процессе евроинтеграции Грузии. Радослав Сикорский, как один из министров иностранных дел «Веймарского треугольника» — вместе с Германией и Францией, является ключевой фигурой и сыграет решающую роль в принятии окончательного решения по вопросу безвизового режима, что затрагивает всех граждан Грузии. Поэтому крайне важно, чтобы ЕС нашёл такой механизм, при котором санкции будут применяться не к гражданам Грузии, а к Иванишвили и его режиму. Это возможно, и над этим мы должны продолжить работу», — заявила Тина Бокучава.





