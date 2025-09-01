Кавелашвили пожаловался Трампу на невнимание к Грузии со стороны США

Президент Грузинской мечты Михаил Кавелашвили направиль письмо президенту США Дональду Трампу. В своем письме Кавелашвили выражает надежду на возобновление стратегического партнерства США и винит во всем администрацию Байдена.



В то же время Кавелашвили выражает недовольство тем, что Трамп уделяет внимание ситуации между Азербайджаном и Арменией, сотрудничает с Турцией и восстановил «партнёрство даже с Владимиром Путиным», однако ни разу не вспомнил про Грузию.



Кавелашвили пишет Трампу, что в Грузии доминирует «Deep State», «за которым, к сожалению, Ваша администрация пассивно наблюдает».



«Президенту Соединённых Штатов Америки, Его Превосходительству господину Дональду Трампу.



Прежде всего хочу ещё раз подтвердить Вам своё глубокое уважение как к лидеру, избранному американским народом. Ещё раз выражаю надежду, что Ваше президентство укрепит Соединённые Штаты Америки и принесёт больше благополучия американскому народу, а также больше мира, спокойствия и благополучия всему миру.



Как лидеры грузинского правительства не раз публично заявляли, перезагрузка отношений с Соединёнными Штатами Америки и обновление стратегического партнёрства между нашими странами «с чистого листа» является одним из важнейших приоритетов внешней политики Грузии. Напоминаю, что данное стратегическое партнёрство было отменено администрацией президента Байдена через несколько недель после Вашего избрания президентом США, ещё до Вашей инаугурации, в рамках несправедливой, грубой и агрессивной политики, которую она проводила в отношении ряда суверенных государств.



На этом фоне с сожалением следует отметить, что по отношению к Грузии Ваша администрация не проявляет должного внимания, что вызывает недоумение грузинского общества при полном совпадении ценностных ориентиров между нашими правительствами. Те вопросы, на которых сегодня сосредотачивается Ваша администрация, правящая команда Грузии поднимала ещё много лет назад. Однако, несмотря на идентичное мировоззрение, как бы парадоксально это ни звучало, в отношении Грузии, к сожалению, продолжает активно действовать т.н Дип стэйт (Deep State), который через USAID, NED и другие подобные организации вновь пытается внести дестабилизацию и нарушить мир в нашей стране, используя традиционные грубые методы. К счастью, в борьбе против «Deep State» грузинский народ един как никогда, что наши сограждане не раз доказали за последние четыре года. Четыре попытки революции, организованные «Deep State» в Грузии, были предотвращены, прежде всего, благодаря мудрости, опыту и принципиальности грузинского народа.



Следует отметить, что за несколько месяцев своего президентства Вы установили тесные отношения со всеми соседними странами Грузии – успешно содействовали подписанию мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией, активно сотрудничаете с властями Турции, восстановили партнёрство даже с Владимиром Путиным. Однако на этом фоне Ваша администрация ничего не говорит о Грузии, что, как я уже отметил, вызывает недоумение грузинского общества.



Говорят, что за последние месяцы Вы изменили половину мира. Однако естественно, что все события рассматриваются с разных точек зрения, и принимая во внимание тот факт, что Ваша администрация не проявляет логического внимания к нашей стране, грузинский народ начинает сомневаться и задаваться вопросами о том, насколько свободны и искренни действия Вашей администрации в деле укрепления мира в регионе. Грузинское общество обеспокоено доминированием в Грузии ориентированного на войну и беспорядки «Deep State», за которым, к сожалению, Ваша администрация пассивно наблюдает.



Я сохраняю надежду, что отношение Вашей администрации к Грузии изменится. Важно, чтобы в восприятии грузинского народа Соединённые Штаты ассоциировались не с «Deep State», а с сильным президентом Америки, не с постоянными попытками нарушения мира и дестабилизации, а с миром и стабильностью, не с гендерной и ЛГБТ-пропагандой, а с уважением к традиционным ценностям.



Лично я, как президент Грузии, готов максимально содействовать реализации заявленной цели правительства Грузии – восстановлению стратегического партнёрства между Грузией и Соединёнными Штатами Америки с чистого листа и на основе конкретной дорожной карты. Необходимым условием достижения этой цели является установление справедливого и внимательного отношения Вашей администрации к грузинскому государству и грузинскому народу».







