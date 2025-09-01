Отчет временной следственной комиссии будет представлен Бюро на завтрашнем заседании

Заключение временной следственной комиссии парламента Грузии будет представлено на завтрашнем заседании Бюро.



Документ объёмом 430 страниц после заседания Бюро будет вынесен на пленарное заседание.



По словам члена комиссии, депутата Гурама Мачарашвили, в течение шести месяцев грузинское общество увидело более чем достаточно доказательств того, что «Нацдвижение» и его филиалы как режим не должны существовать в грузинской политике.



«Об этом грузинский народ ещё раз узнает из заключения, которое мы вынесем на сессию. Надеюсь, что после конституционного иска Конституционному суду не потребуется много времени для обсуждения того, что т.н политическая партия подобного рода и её филиалы, создававшие режимы, которые даже Страсбургский суд называл преступными, не должны существовать в грузинской политике», – заявил Мачарашвили.







