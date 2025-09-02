Кобахидзе: Будет лучше, чтобы в этом году ООН посетил Михаил Кавелашвили

По различным причинам я думаю, лучше, чтобы в этом году ООН посетил Михаил Кавелашвили, заявил журналистам премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.



Как отметил глава правительства, приезд президента Грузии в Нью-Йорк абсолютно правилен.



«Мы договоримся, будут консультации в связи с этим. Я думаю, лучше, чтобы президент Грузии посетил ООН, в том числе, есть и техническая причина всего этого, сейчас режим выборов, и как руководитель штаба я непосредственно включен в избирательные процессы, соответственно, мне и физически сложно посетить ООН. Исходя из этого, по разным причинам, думаю, лучше, чтобы в этом году ООН посетил Михаил Кавелашвили. Поездка президента Грузии в Нью-Йорк абсолютно правильна», - заявил Ираклий Кобахидзе.





