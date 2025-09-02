Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Кобахидзе: Будет лучше, чтобы в этом году ООН посетил Михаил Кавелашвили


02.09.2025   09:50


По различным причинам я думаю, лучше, чтобы в этом году ООН посетил Михаил Кавелашвили, заявил журналистам премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

Как отметил глава правительства, приезд президента Грузии в Нью-Йорк абсолютно правилен.

«Мы договоримся, будут консультации в связи с этим. Я думаю, лучше, чтобы президент Грузии посетил ООН, в том числе, есть и техническая причина всего этого, сейчас режим выборов, и как руководитель штаба я непосредственно включен в избирательные процессы, соответственно, мне и физически сложно посетить ООН. Исходя из этого, по разным причинам, думаю, лучше, чтобы в этом году ООН посетил Михаил Кавелашвили. Поездка президента Грузии в Нью-Йорк абсолютно правильна», - заявил Ираклий Кобахидзе.


