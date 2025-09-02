Следственная комиссия: с 2004 года Саакашвили предпринимал шаги против территориальной целостности Грузии

Тея Цулукиани, председатель временной парламентской комиссии по оценке правления «Нацдвижения», на первой пленарной сессии парламента Грузии, представляя заключение комиссии по итогам работы, заявила, что комиссия установила, что с 2004 года третий президент Грузии Михаил Саакашвили и «Национальное движение» предпринимали шаги, которые наносили ущерб территориальной целостности Грузии и мирному процессу в отношении Цхинвальского региона и Кодорского ущелья.



По словам Цулукиани, Саакашвили должен был полагаться на конкретные внешние силы, из-за чего с 2004 года страна намеренно велась к конфронтации и дестабилизации и к еще большему обострению ситуации на оккупированных территориях.



Глава комиссии сослалась на слова Ираклия Батиашвили и других лиц, опрошенных членами следственной комиссии, отметив, что действия Михаила Саакашвили и «Национального движения» в 2006 году создали для России две основные предпосылки, которые облегчили РФ оккупацию Кодорского ущелья в 2008 году.



Политика Саакашвили в заключении следственной комиссии назвала «милитаристской и безответственной», которая усилилась после смерти премьер-министра Грузии Зураба Жвания: был упразднен Эргнетский рынок, который, по мнению всех членов комиссии, выполнял «важную миротворческую функцию между грузинами и осетинами, проживающими в регионе конфликта»; также в Цхинвальском регионе был закрыт ряд медицинских, социальных, гуманитарных и культурных программ под руководством ОБСЕ, что «стало дополнительным ударом по единству грузин и осетин, проживающих в регионе».



«После установления диктатуры «Национального движения» в Автономной Республике Аджария в мае 2004 года Михаил Саакашвили часто повторял слова «Следующий — Цхинвали». То, что у Михаила Саакашвили было такое вызывающее беспокойство мнение, <подтверждается тем, что> госсекретарь США выражал обеспокоенность по этому поводу, что было отражено в его мемуарах.



На одной из встреч, состоявшихся в офисе Михаила Саакашвили летом 2004 года, у представителя государства в Шида Картли Михаила Карели сложилось впечатление, что восстановление контроля над Цхинвальским регионом силовым путем уже предрешено. Более того — уже согласовано, поскольку Михаил Саакашвили прямо сказал ему, что «американцы присмотрят за русскими».



На фоне воспоминаний Кондолизы Райс становится ясно, что Михаилу Саакашвили следовало надеяться на конкретные внешние силы, которые с 2004 года целенаправленно вели страну к конфронтации и еще большему обострению на оккупированных территориях.



8 мая в 2007 году на территории бывшей Югоосетинской автономной области «Национальное движение» создало временную административно-территориальную единицу (Администрацию бывшей АО Южной Осетии — ред.).



Этот шаг по восстановлению автономного округа советского периода, упраздненного в 1991 году, оказался плачевным, поскольку муниципалитет Ахалгори, полностью мирный и контролируемый грузинским правительством с 1992 года, был искусственно втянут в зону конфликта, что в конечном итоге было использовано Россией для нарушения территориальной целостности Грузии. Грузия в 2008 году», — заявила Цулукиани.



Политик вспомнила и свидетельствование Ираклия Батиашвили и ряда опрошенных комиссией лиц, которые заявили, что действия Саакашвили и «Национального движения» в 2006 году предоставили России две основные предпосылки, которые способствовали оккупации Кодорского ущелья Россией в 2008 году:



- жители Кодорского ущелья были разоружены, и таким образом, эта обширная территория Абхазии была оставлена под контролем центрального правительства Грузии.



- введя в ущелье вооруженные подразделения, Саакашвили и «Национальное движение» нарушили соглашение о прекращении огня от 14 мая 1994 года, которое запрещало это.



«Россия немедленно воспользовалась данным фактом. Совет Безопасности ООН поднял вопрос о нарушении соглашения грузинской стороной и принял соответствующую резолюцию, которая нанесла ущерб Грузии. Таким образом, «Национальное движение» и Михаил Саакашвили создали для России юридический предлог, который Россия использовала для нарушения территориальной целостности Грузии в 2008 году», — заявила Цулукиани.





