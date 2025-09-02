46% населения 27 стран-членов ЕС поддерживают вступление Грузии в Европейский союз - опрос

02.09.2025 20:07





Согласно опросу, опубликованному Eurobarometer, при соблюдении всех необходимых критериев 46% населения 27 стран-членов Европейского союза поддерживают вступление Грузии в Европейский союз, а 43% выступают против.



Опрос был опубликован сегодня в Копенгагене в рамках неформальной встречи министров по европейским делам стран-членов ЕС. На этой встрече обсуждался вопрос расширения ЕС.



В исследовании также представлены результаты опроса, проведённого в каждой стране ЕС. Например, в Бельгии на вопрос о вступлении Грузии в ЕС, при соблюдении всех необходимых критериев, 44% респондентов ответили «да», а 50% — «нет».



В Чехии 61% респондентов высказались против вступления Грузии в ЕС, а 29% — за.



В Эстонии 57% респондентов поддержали вступление Грузии в ЕС, а 34% выступили против.



Наибольшая поддержка вступления Грузии в ЕС зафиксирована в Швеции (71%), Дании (61%), Литве (62%), Латвии (62%), Кипре (58%), Словакии (57%), Венгрии (57%), Испании (56%), Греции (54%), Нидерландах (52%) и Португалии (51%).



Кроме того, согласно опросу, в Германии, Италии, Франции и Австрии преобладают респонденты, выступающие против вступления Грузии в ЕС.



В частности, в Германии 53% против, 37% — за, во Франции — 48% против, 36% — за. В Италии 49% против, в то время как 45% за, в Австрии 64% против, в то время как 29% за.



Кроме того, согласно опросу, 56% граждан ЕС в целом поддерживают расширение ЕС.



Опросы Eurobarometer проводились методом личных интервью с февраля по июнь 2025 года. В опросе приняли участие более 26 300 граждан из 27 государств-членов ЕС. Кроме того, опросы проводились в Албании, Боснии и Герцеговине, Косово, Грузии, Молдове, Черногории, Северной Македонии, Сербии и Украине. Выборка из 1000 человек из каждого государства-участника была сформирована с использованием двухэтапного метода стратифицированной выборки; личные интервью (метод CAPI) проводились с мая по июнь 2025 года.







