Прокуратура намерена обжаловать решение суда о признании невиновным Ники Кация

Прокуратура Грузии обжалует решение Тбилисского городского суда, признавшего невиновным Нику Кация, обвинявшегося в незаконном приобретении и хранении наркотического средства в особо крупном размере.



«Прокуратура Грузии в порядке апелляции обжалует решение Тбилисского городского суда, который признал невиновным обвиняемого в незаконном приобретении - хранении наркотического средства в особо крупном размере.



Правоохранители задержали обвиняемого 7 декабря 2024 года. Ему предъявлено обвинение по факту незаконного приобретения-хранения наркотического средства в особо крупном размере.



Следствием, проведенным Министерством внутренних дел, установлено, что обвиняемый незаконно приобрел и хранил 14,50384 гр наркотического средства кокаин (основа). Указанное наркотическое средство было изъято правоохранителями 7 декабря 2024 года в результате личного обыска обвиняемого.



Доказательства, представленные стороной обвинения, были полностью исследованы в Тбилисском городском суде. Несмотря на это, суд не разделил исследованные обвинением доказательства, признал обвиняемого невиновным в предъявленных обвинениях и освободил его из-под стражи.



Прокуратура обжалует приговор Тбилисского городского суда после сдачи мотивационной части в Тбилисском апелляционном суде в установленный законом срок», — говорится в заявлении прокуратуры.





