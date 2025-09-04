В ГМ назвали предстоящее выступление Зурабишвили и Хидашели в США «актом измены родине»

В правящей «Грузинской мечте» обвинили пятого президента страны Саломе Зурабишвили и бывшего министра обороны Тинатин Хидашели в «предательстве родины». Поводом стало их приглашение в Хельсинкскую комиссию на слушания 10 сентября, посвященные «антиамериканскому пути Грузии».



«Два человека едут совершать акт измены родине в прямом эфире», — заявил сегодня журналистам спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили.



Он назвал Зурабишвили «стипендиантом Института Маккейна на зарплате у иностранцев», а Хидашели, ныне представляющую НПО «Гражданская идея», обвинил в разжигании антикитайских настроений на финансирование «тайваньского сепаратистского режима».



Папуашвили вторил вице-спикер Георгий Вольский: «То, что делают Саломе Зурабишвили или Тина Хидашели – это неуважение к родине и политическим принципам, это прямое предательство страны».



Депутат ГМ, председатель парламентского комитета по евроинтеграции Леван Махашвили назвал предстоящее заседание «цирком», а главу комиссии, конгрессмена-республиканца Джо Уилсона обвинил в поддержке революционных сценариев в Грузии.



А премьер Ираклий Кобахидзе обвинил в связях с Deep State и руководство Хельсинской комиссии, и Зурабишвили с Хидашели.



«Лиса свой хвост в свидетели позвала. Все это нелепо», – сказал Кобахидзе.



Хельсинкская комиссия США объявила, что на слушаниях речь пойдет о «глобальных последствиях перехода Грузии к авторитаризму» и угрозе интересам США на Кавказе. В комиссии отметили, что «Грузия когда-то была ключевым партнером США, а сегодня «Грузинская мечта» ослабила институты страны, усилила связи с Китаем и Россией, блокировала американский бизнес и нарушила демократические процедуры».



Кроме Зурабишвили и Хидашели, свидетелями на слушаниях выступит старший научный сотрудник Института Хадсона Люк Коффи.





