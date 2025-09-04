Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Макрон: Факты упрямы: в 2022 году войну выбрала только Россия, как она сделала это в Грузии в 2008 году


04.09.2025   22:06


«Факты упрямы: в 2022 году войну выбрала только Россия, как она сделала это в Грузии в 2008 году», — заявил президент Франции Эммануэль Макрон на совместной пресс-конференции с президентом Франции Владимиром Зеленским после заседания «Коалиции желающих».

«Давайте вспомним факты, которые упрямы. В 2022 году войну выбрала только Россия, как она сделала это в Грузии в 2008 году, а также в Крыму и на Донбассе в 2014 году. Сегодня только Россия выбирает продолжение и даже обострение войны», — заявил Эммануэль Макрон.


