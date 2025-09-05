В «Лело» назвали помилование их лидеров подлостью, оппозиция призывает к бойкоту выборов

В партии «Лело» считают, что помилование их лидеров Мамуки Хазарадзе и Бадри Джапаридзе призвано очернить партию. В оппозиции, между тем, призывают политическое объединение отказаться от участия в местных выборах 4 октября.



«Помилование Мамуки Хазарадзе и Бадри Джапаридзе от «Грузинской мечты» было подлым решением, чтобы облить нас грязью, заявить, будто бы мы с ними связаны. Это подлость от начала до конца. Это было очень неожиданно», — заявил Алеко Элисашвили из коалиции «Лело – Сильная Грузия».



Тем не менее, политик подчеркнул, что отказываться от участия в выборах они не намерены. Лидер «Дроа» Элене Хоштария назвала это решение «неправильным для страны». Она назвала предстоящее голосование «российской спецоперацией», направленной на «предание легитимности режиму».



«Примите единственно правильное решение для страны – (…) вернитесь к общей, принципиальной борьбе», – обратилась Хоштария к Хазарадзе и Джапаридзе сегодня на брифинге.



Лидер «Федералистов» Тамар Черголеишвили считает, что сейчас у Хазарадзе и Джапаридзе «есть шанс сделать очень большой шаг к единству оппозиции», в лагере которой нарастают все большие противоречия.



«Этим жестом Бидзина Иванишвили выдал себя – 4 октября он очень хочет получить хотя бы что-то похожее на легитимность, поэтому и освободил их. Это не шаг против Хазарадзе и Джапаридзе, это – шаг, предпринятый в личных интересах Иванишвили, чтобы сохранить власть», — написала Черголеишвили в Facebook.



Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе отбывали восьмимесячные сроки за неявку на заседание спорной парламентской комиссии, изучавшей предполагаемые преступления прошлых властей.



Сегодня президент Михаил Кавелашвили объявил о помиловании политиков, хотя те и не обращались к нему с прошением. Свое решение он объяснил желанием обеспечить «здоровую конкурентность» на выборах, которые бойкотируют сразу восемь партий.



Лидер «Единого национального движения» Петре Цискаришвили указал, что для обеспечения реальной конкуренции Кавелашвили следовало бы помиловать третьего президента Михаила Саакашвили. «Тогда я бы действительно поверил, что это их политическая воля, чтобы выборы любого уровня прошли в конкурентной среде», — сказал он.



Генсек «Грузинской мечты», мэр Тбилиси Каха Каладзе назвал помилование «гуманным актом». Он отрицает, что за этим шагом стоят интересы партии власти. «Президент принял решение и освободил лидеров партий, участвовавших в выборах. Все очень просто», — заявил Каладзе.



Позитивно оценили шаг Кавелашвили и его однопартийцы из «Силы народа». «Это очень хороший жест со стороны президента… С одной стороны, закон был исполнен, с другой – они не смогут говорить: «Мы сидели в тюрьме, как мы могли выиграть выборы?»», – заявил депутат Гурам Мачарашвили.



За отказ сотрудничать с парламентской комиссией по 7-8 месяцев получили также лидеры «Ахали» Ника Гварамия, Ника Мелия, Зураб Джапаридзе, основатель «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе, бывший член «Единого национального движения» Гиви Таргамадзе и экс-министр обороны Ираклий Окруашвили.



Кавелашвили еще в июле заявлял, что помилует оппозиционеров, если они выразят намерение участвовать в местных выборах. Однако, из крупных оппозиционных сил, помимо «Лело», участвовать в выборах собирается только «Гахария – За Грузию».





