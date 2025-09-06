Кобахидзе^ Мы приняли решение о приглашении миссии наблюдателей ОБСЕ/ОДИР на выборы

06.09.2025 13:43





Мы приняли решение о приглашении миссии наблюдателей ОБСЕ/БДИПЧ на выборы в органы местного самоуправления, мы уже отправили соответствующее письмо, - указанное заявление на брифинге, проходившем в Администрации правительства, сделал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.



По его словам, правительство Грузии подтверждает полную готовность по созданию для миссии наблюдателей ОБСЕ/БДИПЧ полноценные условия для наблюдения за избирательным процессом.



«Позавчера истек срок регистрации кандидатов на выборы в органы местного самоуправления, в итоге выяснилось, что две партии из радикальной оппозиции - «Национальное движение" и «Ахали" – будут бойкотировать предстоящие выборы, более того, участие в указанных выборах они считают изменой, а две партии - «Лело" и «Для Грузии" – смогли назвать кандидатов на пост мэра в 37 избирательных округах из 64.



Как вы знаете, в повестке дня по-прежнему стоит вопрос о приглашении на выборы миссии наблюдателей ОБСЕ/БДИПЧ. В течение последних нескольких недель мы заявляли о том, что мы незамедлительно пригласим миссию, если радикальная оппозиция и её зарубежные партнеры хотя бы сейчас засвидетельствуют уважение к заключению ОБСЕ/БДИПЧ по парламентским выборам 2024 года.



Напомним, что из-за этого заключения миссия не раз становилась объектом нападок радикальной оппозиции и ее зарубежных партнеров, в том числе грубое неуважение к нему было проявлено рядом европейских и бывших американских бюрократов.



К сожалению, таково сегодня лицо европейской демократии. Они признают право и демократию, если на выборах побеждает их фаворит, в случае с Грузией – коллективное "Нацдвижение". В остальных случаях, демократия и воля народа становятся объектами их агрессивных нападок. Учитывая подобный подход европейской бюрократии, ожидается, что в текущем году на миссию ОБСЕ/БДИПЧ будет оказано еще более тяжелое давление, чем то, которое мы видели в прошлом году. Соответственно, мы понимаем, что, приглашая ее в Грузию, мы ставим миссию перед серьезным вызовом.



Хотя, несмотря на вышеуказанные обстоятельства, в том числе, невзирая на то, что радикальная оппозиция и ее зарубежные партнеры и после нашего призыва не проявили уважения к прошлогоднему заключению ОБСЕ/БДИПЧ, для того, чтобы не осталось никаких вопросов по парламентским выборам, Мы приняли решение о приглашении миссии наблюдателей ОБСЕ/БДИПЧ на выборы в органы местного самоуправления, мы уже отправили соответствующее письмо.



Мы надеемся, что, несмотря на многократные оскорбления и давление, организация не воздержится от отправки миссии наблюдателей в Грузию. Правительство Грузии подтверждает полную готовность по созданию для миссии наблюдателей ОБСЕ/БДИПЧ полноценные условия для наблюдения за избирательным процессом", - заявил премьер.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





