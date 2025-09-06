Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Илия II принял в Патриархии глав ССГБ и МВД Грузии и пожелал успехов в работе


06.09.2025   17:44


Глава Службы государственной безопасности Мамука Мдинарадзе и министр внутренних дел Гека Геладзе вместе с членами семей посетили в патриархии Католикоса-Патриарха всея Грузии Святейшего и Блаженнейшего Илию II.

Илия II благословил семьи Мамуки Мдинарадзе и Геки Геладзе.

Патриарх пожелал главе Службы государственной безопасности и министру внутренних дел успехов в работе.


