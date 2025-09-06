|
|
|
Илия II принял в Патриархии глав ССГБ и МВД Грузии и пожелал успехов в работе
06.09.2025 17:44
Глава Службы государственной безопасности Мамука Мдинарадзе и министр внутренних дел Гека Геладзе вместе с членами семей посетили в патриархии Католикоса-Патриарха всея Грузии Святейшего и Блаженнейшего Илию II.
Илия II благословил семьи Мамуки Мдинарадзе и Геки Геладзе.
Патриарх пожелал главе Службы государственной безопасности и министру внутренних дел успехов в работе.
|
|
|
