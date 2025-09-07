|
Полицейские офицеры правопорядка появились еще в трех городах Грузии
07.09.2025 15:39
Полицейские офицеры правопорядка заступили на службу еще в трех городах Грузии – Телави, Кутаиси и Гори. Об этом сообщает пресс-служба МВД.
Офицеры правопорядка – аналог института участковых – впервые появились в Грузии в конце 2020 года. До сих пор ареал их деятельности ограничивался Тбилиси.
На офицеров правопорядка возложена работа с несовершеннолетними, проблема насилия в семьях, споры между соседями, незаконная миграция, проблемы, связанные с уязвимыми группами и реагирования на все вызовы. Они должны поддерживать постоянную коммуникацию с гражданами, проживающими в зоне их ответственности, а также осуществлять мероприятия по профилактике правонарушений.
Отбор новых офицеров проводился на конкурсной основе, после чего кандидаты прошли профподготовку в академии МВД
В ведомстве считают, что расширение института позитивно отразится на обеспечении общественной безопасности.
