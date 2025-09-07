Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

«Лело-Сильная Грузия» и партия «Гахария за Грузию» представили кандидатов в мэры в Аджарии


07.09.2025   22:46


Коалиция «Лело — Сильная Грузия» и партия «Гахария за Грузию» представили кандидатов в мэры в Аджарии.

Кандидат на пост мэра Батуми — Гоча Гугунава (партия «Гахария за Грузию»);

Кандидат на пост мэра Кобулети — Паата Цивадзе (партия «Лело — Сильная Грузия»;

Кандидат в мэры Хуло – Ираклий Болквадзе (партия «Гахария за Грузию»);

Кандидат в мэры Шуахеви – Натия Мгеладзе (коалиция «Лело – Сильная Грузия»);

Кандидат в мэры Кеда – Рамаз Давитадзе (коалиция «Лело – Сильная Грузия»);

Кандидат в мэры Хелвачаури – Бадри Мамуладзе (коалиция «Лело – Сильная Грузия»)

Как заявил один из лидеров партии «Лело – Сильная Грузия» Алеко Элисашвили, представляя кандидатов, обе партии не будут друг другу соперниками, а будут бороться вместе, плечом к плечу.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна