«Лело-Сильная Грузия» и партия «Гахария за Грузию» представили кандидатов в мэры в Аджарии
07.09.2025 22:46
Коалиция «Лело — Сильная Грузия» и партия «Гахария за Грузию» представили кандидатов в мэры в Аджарии.
Кандидат на пост мэра Батуми — Гоча Гугунава (партия «Гахария за Грузию»);
Кандидат на пост мэра Кобулети — Паата Цивадзе (партия «Лело — Сильная Грузия»;
Кандидат в мэры Хуло – Ираклий Болквадзе (партия «Гахария за Грузию»);
Кандидат в мэры Шуахеви – Натия Мгеладзе (коалиция «Лело – Сильная Грузия»);
Кандидат в мэры Кеда – Рамаз Давитадзе (коалиция «Лело – Сильная Грузия»);
Кандидат в мэры Хелвачаури – Бадри Мамуладзе (коалиция «Лело – Сильная Грузия»)
Как заявил один из лидеров партии «Лело – Сильная Грузия» Алеко Элисашвили, представляя кандидатов, обе партии не будут друг другу соперниками, а будут бороться вместе, плечом к плечу.
