Каладзе: Пока идёт война России и Украины, сохраняется и угроза открытия второго фронта в Грузии

08.09.2025 11:28





Мэр Тбилиси Каха Каладзе считает, что власти Грузии готовы предпринять конкретные шаги на пути евроинтеграции, однако не по тем двойным стандартам, которые существуют.



Как он заявил, отвечая на соответствующий вопрос, у некоторых европейских бюрократов последним оружием остался вопрос визовой либерализации, которым они шантажируют грузинский народ.



«Власти Грузии готовы предпринять конкретные шаги, но не так, как у них — по двойным стандартам: что им можно, нам, оказывается, нельзя. Когда выходят и говорят, что прозрачность — это плохо и противоречит европейским ценностям, будущему и мешает евроинтеграции, разве не возникает простой вопрос? Почему прозрачность — это плохо? За всё это время мы не получили никаких аргументов и ответов. Просто есть какие-то политические спекуляции на тему того, как-то навредить стране и народу. Сначала нас шантажировали статусом кандидата, потом вынесли вопрос открытия или неоткрытия переговоров. Всеми этими темами пытались устроить в стране противостояние и революцию, но ничего у них не вышло. В итоге у них в руках осталась тема визовой либерализации, и этим шантажируют население нашей страны», — заявил Каха Каладзе.



По его словам, пока идёт война России и Украины, сохраняется и угроза открытия второго фронта в Грузии.



«То ли премьер-министр Швеции, то ли Дании, точно не помню, выступил на встрече с украинскими солдатами и сделал заявление, что Украина не сможет стать членом ЕС, если не будет узаконен однополый брак. Есть много компонентов, в том числе и начало войны. Нам прямо говорили об этом в кабинетах и угрожали премьеру. Конечно, эта угроза никуда не делась. Пока продолжается война России и Украины, эта угроза по-прежнему существует. Мы не хотим, чтобы нашу страну использовали для продвижения чужих интересов, мы много раз это говорили. Мы хотим и друзей, и партнёров, но не так, чтобы интересы нашей страны были попраны, а продвигались их интересы. Дружбу и партнёрство мы знаем как нечто взаимное», — отметил мэр столицы.







