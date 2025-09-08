|
Кавелашвили встретился с новоназначенным послом Грузии в Болгарии Зурабом Хамашуридзе
08.09.2025 17:32
Президент Грузии Михаил Кавелашвили встретился с новоназначенным Чрезвычайным и Полномочным Послом Грузии в Республике Болгария Зурабом Хамашуридзе. Информацию распространяет администрация президента.
Михаил Кавелашвили поздравил дипломата с вступлением в должность и пожелал ему успехов в дальнейшей деятельности.
Встреча прошла в Президентском дворце.
