Кавелашвили встретился с новоназначенным послом Грузии в Болгарии Зурабом Хамашуридзе


08.09.2025   17:32


Президент Грузии Михаил Кавелашвили встретился с новоназначенным Чрезвычайным и Полномочным Послом Грузии в Республике Болгария Зурабом Хамашуридзе. Информацию распространяет администрация президента.

Михаил Кавелашвили поздравил дипломата с вступлением в должность и пожелал ему успехов в дальнейшей деятельности.

Встреча прошла в Президентском дворце.


