Кавелашвили встретился с новоназначенным послом Грузии в Болгарии Зурабом Хамашуридзе

08.09.2025 17:32





Президент Грузии Михаил Кавелашвили встретился с новоназначенным Чрезвычайным и Полномочным Послом Грузии в Республике Болгария Зурабом Хамашуридзе. Информацию распространяет администрация президента.



Михаил Кавелашвили поздравил дипломата с вступлением в должность и пожелал ему успехов в дальнейшей деятельности.



Встреча прошла в Президентском дворце.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





