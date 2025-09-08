|
Возле избирательного штаба Кахи Каладзе произошло столкновение
08.09.2025 21:44
На тбилисском проспекте Меликишвили, где расположен избирательный штаб Кахи Каладзе, произошли столкновения между участниками антиправительственной акции и сторонниками «Грузинской мечты». По словам очевидцев, сторонники партии власти подъехали к гостинице «Грузия» на нескольких машинах, вооруженные железными прутьями, и напали на демонстрантов.
Как рассказывают очевидцы и корреспондент грузинской службы Радио Свобода, сторонники «Грузинской мечты» напали на протестный марш, двигавшийся от Общественного вещателя к штабу Каладзе. Часть нападавших находилась внутри штаба и из-за кордона полиции оскорбляла граждан, другая часть подъехала на автомобилях и напала на демонстрантов.
Один из мужчин, вышедший из штаба Каладзе, отобрал телефон у журналиста издания «Publika», который освещал события.
Полиция не задержала ни одного нападавшего – среди протестующих есть пострадавшие с травмами различной степени тяжести. Граждане требуют вызвать скорую помощь для пострадавших.
К половине десятого вечера движение на проспекте Меликишвили перекрыто.
В связи с произошедшим МВД призвало участников собрания подчиниться указаниям полиции и не допустить эскалации ситуации — в противном случае сотрудники правоохранительных органов обещали прибегнуть к мерам, предусмотренным законом
«Мы призываем участников собрания подчиниться законным указаниям полиции, не допустить искусственной эскалации ситуации. В противном случае сотрудники правоохранительных органов прибегнут к мерам, предусмотренным законом», — говорится в заявлении министерства внутренних дел Грузии.
«Сотрудники министерства внутренних дел с самого начала конфликта между гражданами на проспекте Меликишвили в Тбилиси приняли соответствующие меры для деэскалации ситуации и предотвращения дальнейшего обострения. Однако часть граждан по-прежнему не подчиняется требованиям правоохранителей и нарушает общественный порядок.
Мы вновь призываем участников собрания подчиниться законным указаниям полиции, не допустить искусственной эскалации ситуации. В противном случае сотрудники правоохранительных органов прибегнут к мерам, предусмотренным законом, а по каждому факту нарушения закона последует соответствующее правовое реагирование», — говорится в заявлении МВД.
