Барамидзе: Общество еще раз увидело лицо русской банды предателей и криминалов

09.09.2025 12:30





Грузинское общество еще раз увидело истинное лицо этой русской банды предателей и криминалов, - так политический секретарь «Единого национального движения» Георгий Барамидзе оценил противостояние, произошедшее вчера на проспекте Меликишвили возле избирательного штаба мэра Тбилиси Кахи Каладзе.



«Хочу отреагировать на чудовищный, криминальный факт, произошедший вчера на проспекте Меликишвили, возле штаба российской спецоперации любящего воров Каладзе. Грузинское общество еще раз увидело истинное лицо этой русской банды предателей и криминалов, что оно и так хорошо знало. На протяжении многих лет, с момента ужасающего разгрома Корцхели, мы имеем дело не только с предателями родины, но и с бандой с криминальным мышлением. Это еще одно доказательство того, что грузинское общество должно объединиться в один кулак, чтобы как можно быстрее и мирно устранить эту огромную угрозу для нашего общества и нашей страны из власти и властных рычагов. Каждый день и каждая неделя существования этой банды у власти, толкает Грузию к бездне, которая называется международной изоляцией и превращению в «квазигосударство», порабощённое Россией. С другой стороны, внутри страны Грузия опустошается от грузин», - заявил Барамидзе.



Он призвал грузинское общество к тому, чтобы все были деятельны в борьбе с «Грузинской мечтой».



«Этот процесс не может быть на попечении только политических партий, НПО или отдельных групп. При этом режиме партии и неправительственные организации, все ослаблены. Удивительно, что они существуют. Поэтому общество должно найти внутренние силы, должна быть мобилизация общества. Обществу не нужно насилие, ему нужно объединиться в единый кулак и сказать четкое «нет» этой российской банде предателей и криминалов», - заявил Барамидзе.



Напомним, вчера на проспекте Меликишвили возле предвыборного штаба Кахи Каладзе произошло противостояние. По словам участников акции, с ними физически расправились представители молодежного крыла «Грузинской мечты». В ходе физического противостояния более 10 участников акции пострадали, в их числе - представители СМИ.





