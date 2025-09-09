Представитель ГМ: Мы ожидаем, что последователи Гахария войдут в парламент после выборов

09.09.2025 13:37





«Партия Гахария примет участие в муниципальных выборах, а после этого, по нашим ожиданиям, последователи Гахария войдут в парламент. Потом они назовут это бойкотом», — заявил председатель парламентского комитета по делам диаспоры Ираклий Заркуа.



По его словам, их попытка и тактика заключается в том, чтобы завладеть мандатом.



«Когда находишься в бойкоте, зарплата всё равно начисляется. Их попытка и тактика такова — добыть мандат: когда им понадобится, они войдут, когда будут недовольны — встанут снаружи. Это нам хорошо знакомо. Лучше бы они по-мужски сказали: мы не смогли устроить революцию, не смогли перевернуть страну, вместе с безродными ничего не смогли сделать ни правящей партии, ни грузинскому народу, давайте сдадимся и войдём в парламент. Это было бы более по-человечески и логично. А сейчас — одна часть устраивает нам революцию, другая участвует в выборах. В этой путанице они увязли сами, нам это неинтересно», — заявил Заркуа.



По распространенной информации, в парламент войдут восемь членов избирательного списка «Гахария — За Грузию». В самой партии эту информацию не подтверждают.







