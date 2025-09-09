Новый посол Венгрии в Грузии вручила копии верительных грамот главе Директората дипломатического протокола

В Грузии недавно назначенная посол Венгрии Петра Поневац-Пана передала копию верительных грамот руководителю Директората дипломатического протокола МИД Грузии Зурабу Дарчиашвили. Об этом сообщает Министерство иностранных дел.



Согласно информации ведомства, во время церемонии встречи стороны приветствовали стратегические отношения и тесное сотрудничество между Грузией и Венгрией как в двустороннем, так и в многостороннем формате.



«Беседа коснулась перспектив дальнейшего углубления связей между двумя странами. Было подчеркнуто, что стороны и в дальнейшем продолжат активное сотрудничество в этом направлении. Зураб Дарчиашвили поздравил посла Венгрии с назначением на должность и пожелал успехов в будущей деятельности», — говорится в распространённой информации.





