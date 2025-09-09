Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Новый посол Венгрии в Грузии вручила копии верительных грамот главе Директората дипломатического протокола


09.09.2025   17:07


В Грузии недавно назначенная посол Венгрии Петра Поневац-Пана передала копию верительных грамот руководителю Директората дипломатического протокола МИД Грузии Зурабу Дарчиашвили. Об этом сообщает Министерство иностранных дел.

Согласно информации ведомства, во время церемонии встречи стороны приветствовали стратегические отношения и тесное сотрудничество между Грузией и Венгрией как в двустороннем, так и в многостороннем формате.

«Беседа коснулась перспектив дальнейшего углубления связей между двумя странами. Было подчеркнуто, что стороны и в дальнейшем продолжат активное сотрудничество в этом направлении. Зураб Дарчиашвили поздравил посла Венгрии с назначением на должность и пожелал успехов в будущей деятельности», — говорится в распространённой информации.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна