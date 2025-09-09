«Коалиция за перемены»: Вчера мы увидели насилие, организованное бандитами, называемыми правительством

По заявлению одной из лидеров «Коалиции за перемены» Элене Хоштария, произошедшее вчера на проспекте Меликишвили возле штаба Кахи Каладзе противостояние было «насилием, организованным бандитами, называемыми правительством». Как заявила Элене Хоштария на брифинге, «Коалиция за перемены» присоединится к анонсированной сегодня в 19:00 акции у филармонии.



«От имени нашей команды, «Коалиции за перемены», хотим отреагировать на вчерашний ужасающий и страшный факт, который произошел на проспекте Меликишвили. Мы увидели насилие, организованное бандитами, называемыми правительством, с участием переодетых полицейских, криминалов и членов партии «русская мечта». Это бесчеловечное поведение против собственных граждан. То, что мы видели вчера, это бесчеловечное, негрузинское, оскорбительное для всего нашего государства, нашего грузинства, Грузии. К сожалению, это не удивительно от «русской мечты», потому что именно этого мы не хотим, когда боремся с «русской мечтой». Главное, чтобы они знали, что ни один такой выпад в отношении мирных, молодых людей или не молодых граждан с пустыми руками не останется без реагирования. Мы не уступим ни волоска ни одного из наших граждан. Ни у кого не получится будто укрыться за полицейским кордоном и так обращаться со своими гражданами. Ничья политическая позиция не имеет значения. Как ужасно высказался сегодня Каладзе, что кто-то женщина, а кто-то нет – это не Грузия, и Грузия не будет такой. Сегодня в 19:00 активисты анонсировали акцию возле филармонии. Как и вчера, вся наша коалиция присоединяется к этой акции. Конечно, мы будем там, и, конечно, каждый насильник, который так себя ведет, будет каждый раз давать ответ. Я также хочу сказать всем насильнкам/ исполнителям, отдельным фигурантам, полицейским, не полицейским или будто полицейским – ваши имена и фамилии идентифицированы, вы все обязательно будете наказаны», – заявила Элене Хоштария.





