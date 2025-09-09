Акции сторонников и противников Каладзе пройдут вечером на Меликишвили

После вчерашнего конфликта оппозиционные активисты, а также сторонники действующей власти анонсировали акции протеста.



Они пройдут в одном и том же месте — у штаба мэра Тбилиси Кахи Каладзе на улице Меликишвили. Демонстрации запланированы на 19 часов вечера.



Почти наверняка автомобильное движение на этом участке будет либо затруднено, либо вообще перекрыто. Возможен и конфликт между двумя группами.



У избирательного штаба Кахи Каладзе в Тбилиси вечером 8 сентября была драка — между сторонниками мэра и оппозиционными активистами. Обе стороны обвиняют в ней друг друга. Председатель парламента Шалва Папуашвили сказал, что виновен и посол Германии в Грузии, «поддерживающий [оппозиционных] титушек».



В результате пострадали несколько из Венгрии. Netgazeti сообщает, что полицейские, с применением насилия, помешали работе их журналистки. Publika заявила, что у двух репортеров украли телефоны (один удалось вернуть).





