Акции сторонников и противников Каладзе пройдут вечером на Меликишвили


09.09.2025   19:41


После вчерашнего конфликта оппозиционные активисты, а также сторонники действующей власти анонсировали акции протеста.

Они пройдут в одном и том же месте — у штаба мэра Тбилиси Кахи Каладзе на улице Меликишвили. Демонстрации запланированы на 19 часов вечера.

Почти наверняка автомобильное движение на этом участке будет либо затруднено, либо вообще перекрыто. Возможен и конфликт между двумя группами.

У избирательного штаба Кахи Каладзе в Тбилиси вечером 8 сентября была драка — между сторонниками мэра и оппозиционными активистами. Обе стороны обвиняют в ней друг друга. Председатель парламента Шалва Папуашвили сказал, что виновен и посол Германии в Грузии, «поддерживающий [оппозиционных] титушек».

В результате пострадали несколько из Венгрии. Netgazeti сообщает, что полицейские, с применением насилия, помешали работе их журналистки. Publika заявила, что у двух репортеров украли телефоны (один удалось вернуть).


