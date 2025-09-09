БДИПЧ/ОБСЕ не сможет направить миссию по наблюдению за выборами

Приглашение из Грузии, поступившее за короткое время до выборов, делает эффективное наблюдение невозможным. Об этом заявила директор Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Мария Телалян .



«Прозрачное и надежное наблюдение за выборами требует тщательной подготовки и возможности доступа на ключевых этапах избирательного процесса в соответствии с нашей всеобъемлющей методологией. К сожалению, решение властей Грузии пригласить нас на столь позднем этапе делает эффективное наблюдение невозможным, БДИПЧ не сможет направить миссию наблюдения за выборами. Несмотря на это, мы надеемся продолжить наше длительное сотрудничество с институтами Грузии и гражданским обществом в целях укрепления демократии и прав человека», - заявила Телалян.



В заявлении также отмечается, что в ходе контактов с властями Грузии БДИПЧ неоднократно подчеркивал важность своевременного приглашения для обеспечения достоверного и всеобъемлющего наблюдения за выборами.



«Как государство-член ОБСЕ, Грузия взяла обязательство проводить демократические выборы в соответствии с международными стандартами. В то время как БДИПЧ не комментирует выборы, которые не наблюдает, офис [БДИПЧ] продолжит мониторинг событий в Грузии во всех сферах, которые включает его мандат, в том числе, демократическое управление, фундаментальные права и верховенство закона», - говорится в заявлении.





