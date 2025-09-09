|
У штаба Кахи Каладзе на проспекте Меликишвили проходит акция протеста
09.09.2025 21:15
Граждане, собравшиеся у здания филармонии, пришли к избирательному штабу кандидата «Грузинской мечты» в мэры Тбилиси Кахи Каладзе.
Протестующие разобрали железные заграждения, установленные возле штаба.
Протестующие скандируют: «Русские, русские!».
Ситуация на месте обострилась после того, как участники акции заметили сторонников «Грузинской мечты» внутри штаба.
Протестующие призывают людей выйти на улицу.
