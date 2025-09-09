У штаба Кахи Каладзе на проспекте Меликишвили проходит акция протеста

09.09.2025 21:15





Граждане, собравшиеся у здания филармонии, пришли к избирательному штабу кандидата «Грузинской мечты» в мэры Тбилиси Кахи Каладзе.



Протестующие разобрали железные заграждения, установленные возле штаба.



Протестующие скандируют: «Русские, русские!».



Ситуация на месте обострилась после того, как участники акции заметили сторонников «Грузинской мечты» внутри штаба.



Протестующие призывают людей выйти на улицу.





