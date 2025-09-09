Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
У штаба Кахи Каладзе на проспекте Меликишвили проходит акция протеста


09.09.2025   21:15


Граждане, собравшиеся у здания филармонии, пришли к избирательному штабу кандидата «Грузинской мечты» в мэры Тбилиси Кахи Каладзе.

Протестующие разобрали железные заграждения, установленные возле штаба.

Протестующие скандируют: «Русские, русские!».

Ситуация на месте обострилась после того, как участники акции заметили сторонников «Грузинской мечты» внутри штаба.

Протестующие призывают людей выйти на улицу.


