Посольство США: 11 сентября 2001 года — один из самых трагических дней в истории США

11.09.2025 11:59





11.09.2025 11:59



«11 сентября 2001 года — один из самых трагических дней в истории США. Он унёс жизни почти 3 000 человек и навсегда изменил Америку. Каждый год мы чтим память погибших и отмечаем 11 сентября как День национальной службы и памяти», — говорится в сообщении посольства.



Для справки: 11 сентября 2001 года террористы-смертники из «Аль-Каиды» захватили четыре пассажирских самолёта. Два из них врезались в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Третий — в здание Пентагона в столице США, Вашингтоне.



Четвёртый самолёт разбился в поле в Пенсильвании. В результате серии террористических атак 11 сентября в США погибли 2 977 человек.





