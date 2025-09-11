|
Посольство США: 11 сентября 2001 года — один из самых трагических дней в истории США
11.09.2025 11:59
«11 сентября 2001 года — один из самых трагических дней в истории США», — об этом говорится в сообщении посольства США в Грузии, опубликованном в социальных сетях.
«11 сентября 2001 года — один из самых трагических дней в истории США. Он унёс жизни почти 3 000 человек и навсегда изменил Америку. Каждый год мы чтим память погибших и отмечаем 11 сентября как День национальной службы и памяти», — говорится в сообщении посольства.
Для справки: 11 сентября 2001 года террористы-смертники из «Аль-Каиды» захватили четыре пассажирских самолёта. Два из них врезались в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Третий — в здание Пентагона в столице США, Вашингтоне.
Четвёртый самолёт разбился в поле в Пенсильвании. В результате серии террористических атак 11 сентября в США погибли 2 977 человек.
