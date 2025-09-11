Папуашвили: Вопрос престижа самого Конгресса — не принимать враждебный акт против грузинского народа

«Вопрос престижа самого Конгресса — не принимать враждебный акт против грузинского народа, народа, который вместе с американцами отдал своих избранных храбрецов на войне в Афганистане», — заявил председатель парламента Шалва Папуашвили.



По его словам, если Конгресс США не примет «MEGOBARI акт», это будет лучше для них.



«Это, прежде всего, вопрос престижа самого Конгресса – не принимать враждебный акт против грузинского народа. Поэтому, если они его не примут, так будет лучше для них. В целом, это вопрос престижа Соединённых Штатов и самого Конгресса – не принимать враждебный акт против грузинского народа. Против народа, который отдал более чем 30 избранных храбрецов, наряду с американскими солдатами, на войне в Афганистане. Когда большинство стран-членов НАТО скрывались либо в своих странах, либо в своих штаб-квартирах, наш грузинский народ последовал за ними в этой войне, и принятие враждебного акта против этих людей, прежде всего, нанесёт ущерб престижу Конгресса», – заявил Папуашвили.



Для справки: демократ-конгрессмен Стив Коэн заявил на слушаниях Хельсинкской комиссии: «Жаль, что Сенат не принял и, скорее всего, не примет «MEGOBARI акт» — были какие-то проблемы, и, возможно, это связано с одним конкретным крупным бизнесом, имеющим отношение к порту».





