ЕНД начинает региональную кампанию в поддержку протестного митинга 4 октября

«Единое национальное движение» объявило о старте кампании в регионах Грузии в поддержку акции протеста, назначенной на 4 октября – день проведения местных выборов.



«ЕНД начинает кампанию в регионах уже завтра. Мы идем в каждый город, в каждое село», – заявила председатель партии Тина Бокучава.



По ее словам, жителей будут призывать игнорировать голосование и присоединиться к митингу оппозиции на проспекте Руставели в Тбилиси.



ЕНД и несколько других оппозиционных партий бойкотируют выборы, называя их попыткой легитимизации власти «Грузинской мечты».



С подготовкой акции связывают и сегодняшние задержания лидеров партии – Левана Хабеишвили и Муртаза Зоделава. Хабеишвили, называвший митинг «началом мирной революции» и «днем освобождения Грузии», обвиняют в даче взятки: СГБ расценила как преступление его публичное обещание выплатить силовикам по 200 тыс. долларов за отказ от участия в разгоне протестов.



Зоделава же инкриминируют сопротивление при аресте соратника.



Тина Бокучава подчеркнула, что предложение о вознаграждениях сотрудникам силовых структур остается в силе.





