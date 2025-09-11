|
|
|
ЕНД начинает региональную кампанию в поддержку протестного митинга 4 октября
11.09.2025 22:03
«Единое национальное движение» объявило о старте кампании в регионах Грузии в поддержку акции протеста, назначенной на 4 октября – день проведения местных выборов.
«ЕНД начинает кампанию в регионах уже завтра. Мы идем в каждый город, в каждое село», – заявила председатель партии Тина Бокучава.
По ее словам, жителей будут призывать игнорировать голосование и присоединиться к митингу оппозиции на проспекте Руставели в Тбилиси.
ЕНД и несколько других оппозиционных партий бойкотируют выборы, называя их попыткой легитимизации власти «Грузинской мечты».
С подготовкой акции связывают и сегодняшние задержания лидеров партии – Левана Хабеишвили и Муртаза Зоделава. Хабеишвили, называвший митинг «началом мирной революции» и «днем освобождения Грузии», обвиняют в даче взятки: СГБ расценила как преступление его публичное обещание выплатить силовикам по 200 тыс. долларов за отказ от участия в разгоне протестов.
Зоделава же инкриминируют сопротивление при аресте соратника.
Тина Бокучава подчеркнула, что предложение о вознаграждениях сотрудникам силовых структур остается в силе.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна