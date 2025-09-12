едеван Попхадзе: Честно скажу, если Иванишвили обольют бензином и подожгут, мне не будет жаль

«Если полицейский добросовестно исполняет свои служебные обязанности, Хабеишвили обещает за это определённую компенсацию. Я смотрю на это с юмористической точки зрения — заявление Левана Хабеишвили — это скорее издевательство над моральными стандартами «Грузинской мечты», чем реальное предложение», — заявил член «Коалиции за перемены» Гедеван Попхадзе в эфире программы «Палитра Ньюс».



Гедеван Попхадзе прокомментировал на заявления членов «Грузинской мечты» в контексте гражданского конфликта в Непале. По его словам, «Грузинская мечта» создаёт предпосылки для Непала», а не оппозиция.



«Процесс в Непале был инициирован не народом, непальское правительство довело народ до такого состояния, что он повёл себя таким образом. Теперь они говорят: не делайте того же самого, и почему они делают то же самое, что и непальское правительство? Зачем они обманывают людей, зачем фальсифицируют выборы? Они делают всё это, а потом говорят: вы хотите Непал? Я не хочу Непал, они создают предпосылки для Непала…



Они должны грабить бюджет, держать население в нищете, служить Путину, ставить под угрозу территориальную целостность Грузии, а потом угрожать нам Непалом? Честно скажу, мне не будет жаль, если кого-то из них физически уничтожат. Иванишвили для меня мерзавец и негодяй, и если они обольют Иванишвили бензином и подожгут, мне не будет жаль… Скажу вам честно. Они вызвали во мне это чувство, это не то чувство, которое исходит от меня. Я знаю Бидзину, мы поднимали вместе бокалы, у нас были отношения, мы разговаривали, и меня довели до такого состояния, заставили меня так думать. Я помню его ложь, «кидалово», всякую мерзость, он смотрел в глаза и обманывал. Он незаконно посадил людей в тюрьму, он привёл Грузию к Путину, и разве он после этого человек? Это отвращение, которое я испытываю, естественно, вызвано их поведением. Так что давайте перестанем быть циничными, они порождают эту агрессию», — заявил Гедеван Попхадзе.







