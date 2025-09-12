|
35 стран ОБСЕ выступили с заявлением о ситуации с правами человека в Грузии
12.09.2025 13:44
35 стран ОБСЕ выступили с заявлением о ситуации с правами человека в Грузии.
Авторы документа призывают власти Грузии быть открытыми для инклюзивного диалога со всеми заинтересованными сторонами.
«Мы сожалеем, что обеспокоенность, высказанная в наших предыдущих сообщениях, не была принята во внимание, и грузинские власти не предприняли шагов для решения ухудшающейся ситуации с правами человека, что противоречит обязательствам Грузии в рамках ОБСЕ и принципам защиты прав человека, демократических норм и ценностей», — говорится в заявлении.
Представители западных стран отмечают, что «октябрьские муниципальные выборы в Грузии пройдут в условиях острой политической поляризации и усиления репрессий в отношении критиков правительства».
Также подвергся критике тот факт, что правительство Грузии своевременно не направило приглашение Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ для наблюдения за выборами.
«Репрессии в отношении граждан, деятелей оппозиции, гражданского общества и независимых журналистов продолжаются. Мы вновь призываем власти Грузии расследовать все заявления о чрезмерном применении силы сотрудниками правоохранительных органов и привлечь виновных к ответственности», — говорится в заявлении.
Кроме того, в документе говорится, что страны ОБСЕ осуждают приговор журналистке Мзии Амаглобели. По мнению западных стран, приговоры протестующим нарушают принципы справедливого судебного разбирательства.
«Мы призываем власти Грузии подтвердить свою приверженность диалогу, а также принципам и обязательствам ОБСЕ», — говорится в заявлении.
В то же время западные партнёры отмечают, что они открыты к сотрудничеству и сохраняют приверженность суверенитету и территориальной целостности Грузии в пределах её международно признанных границ.
«Мы твёрдо поддерживаем грузинский народ и его стремление к демократическому, стабильному и европейскому будущему», — говорится в документе.
