Соединенное Королевство осуждает необоснованные и агрессивные личные нападки на посла Германии в Грузии


12.09.2025   16:41


«Великобритания осуждает необоснованные и агрессивные личные нападки на посла Германии в Грузии», — говорится в заявлении посольства Великобритании в Грузии, распространенном в соцсети.

Великобритания присоединяется к Германии в призыве к грузинским властям прекратить распространение ложной информации о поддержке Западом Грузии и её народа.

«Великобритания осуждает необоснованные и агрессивные личные нападки на посла Германии в Грузии. Это очередной шаг в серии враждебных дезинформационных кампаний, направленных на дискредитацию Германии и других европейских стран — партнеров, которые десятилетиями поддерживали Грузию.

Мы присоединяемся к Германии в призыве к грузинским властям прекратить распространение ложной информации о поддержке Западом Грузии и её народа», — говорится в заявлении посольства.


