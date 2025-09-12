|
Соединенное Королевство осуждает необоснованные и агрессивные личные нападки на посла Германии в Грузии
12.09.2025 16:41
«Великобритания осуждает необоснованные и агрессивные личные нападки на посла Германии в Грузии», — говорится в заявлении посольства Великобритании в Грузии, распространенном в соцсети.
Великобритания присоединяется к Германии в призыве к грузинским властям прекратить распространение ложной информации о поддержке Западом Грузии и её народа.
«Великобритания осуждает необоснованные и агрессивные личные нападки на посла Германии в Грузии. Это очередной шаг в серии враждебных дезинформационных кампаний, направленных на дискредитацию Германии и других европейских стран — партнеров, которые десятилетиями поддерживали Грузию.
Мы присоединяемся к Германии в призыве к грузинским властям прекратить распространение ложной информации о поддержке Западом Грузии и её народа», — говорится в заявлении посольства.
