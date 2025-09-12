Кобахидзе обвинил Хабеишвили в получении «черных денег» от бывших членов ГМ

Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе обвинил задержанного лидера оппозиционного «Нацдвижения» Левана Хабеишвили в получении «черных денег» от бывших членов правящей «Грузинской мечты».





«Сам по себе Леван Хабеишвили – это проявление коррупции, в частности, политической. Он годами получал черные деньги из определенного источника и продолжал делать это позже, в том числе и в последнее время», – сказал Кобахидзе в интервью телеканалу «Имеди».



Он утверждает, что деньги проходили по зарплатным ведомостям определенного госведомства на подставное лицо, некую Аниту. В последнее время Кобахидзе неоднократно с сарказмом упоминал Хабеишвили под этим именем, чем вызывал раздражение оппозиционера. Все обвинения представитель ЕНД отрицал, заявляя, что подобными обвинениями власти пытаются перекрыть громкие коррупционные разоблачения, сделанные им.



«Я никогда и не думал использовать это имя, оно было написано в ведомости по черным деньгам. Его зарплата в последнее время выросла с 3 000 до 5 000 лари. Сколько он получает сейчас, я не знаю. Он брал эти суммы от бывших членов нашей команды», – заявил Кобахидзе.



Он не назвал конкретных имен.Премьер также прямо не ответил на вопрос о возможной связи Хабеишвили с задержанным Джуаншером Бурчуладзе – экс-министром обороны в правительстве Ираклия Гарибашвили: «Я не знаю. Я не уполномочен это ни отрицать, ни подтверждать».



В четверг Служба государственной безопасности (СГБ) объявила одновременно и о задержании Хабеишвили, и о задержании Бурчуладзе, хотя те проходят по разным делам.



Бурчуладзе вменяют злоупотребление должностными полномочиями по делу о растратах при закупках в оборонном ведомстве, а также легализацию незаконных доходов. Хабеишвили – дачу взятки за то, что он публично предлагал вознаграждение силовикам, которые откажутся выполнять приказы руководства. Первому грозит до 12 лет, второму – от 4 до 7 лет.



За сопротивление сотрудникам СГБ при задержании Хабеишвили также арестовали председателя политсовета «ЕНД» Муртаза Зоделава.



В партии Михаила Саакашвили назвали обвинения абсурдными, объяснив задержания своих лидеров «страхом власти». Произошедшее там связывают с подготовкой масштабной протестной акции 4 октября – в день проведения местных выборов, которые ЕНД бойкотирует.





