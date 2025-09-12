Кобахидзе: Оппозиция в отчаянии, и она может начать думать о любых провокациях,

Очень тяжелый факт, что конкретный подозреваемый, фигурант по делу, говорит о украинских спецслужбах, - так премьер-министр Грузии прокомментировал брифинг в СГБ Грузии, на котором заместитель главы ведомства проинформировал общество о новых деталях следствиях по факту ввоза в Грузию взрывчатого вещества гражданами Украины.



По заявлению премьера, Служба государственной безопасности должна заинтересоваться установлением возможной связи указанного дела с внутриполитическими событиями в Грузии.



«Само собой, это уже очень тяжелый факт, что конкретный подозреваемый, фигурант по делу, говорит о украинских спецслужбах, разумеется, это тот вопрос, которым особо должна заинтересоваться Служба государственной безопасности, и, естественно, они им заинтересуется.



Что касается возможной связи с внутриполитическими событиями в нашей стране, в том числе т. н. анонсированное свержение власти, конечно, это тот вопрос, которым должна заинтересоваться СГБ. Вы видите, что оппозиция находится в абсолютном отчаянии, она ослаблена, и это – главная причина, почему в это время они могут начать думать о любых провокациях. Поэтому все ведомства должны быть предельно внимательны, особенно СГБ, и я уверен, что служба до конца доведет это дело. Любой подобный факт должен быть расследован в полной мере. Мы должны установить, кто хочет нанести вред нашей стране. Разумеется, мы такого не допустим. Соответственно, наше реагирование будет максимально жестким», - заявил Ираклий Кобахидзе.





