Кобахидзе: Мы должны установить, кто хочет внести беспорядок в нашу страну

12.09.2025 19:05





«Сам по себе тяжёлый факт заключается в том, что конкретный подозреваемый, фигурант дела, говорит о спецслужбах Украины. Это вопрос, которым особенно должно заинтересоваться Служба государственной безопасности, и, разумеется, она этим и заинтересуется», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.



По словам Кобахидзе, нужно выяснить, кому выгодно ввозить в Грузию беспорядки и причинять вред стране.



«Что касается возможной связи с теми внутриполитическими событиями, которые разворачиваются в стране, в том числе с анонсированным так называемым «свержением» и т. п. — вы видите, что оппозиция абсолютно в отчаянии, она ослаблена, и это главная причина. В такие моменты возможна любая провокация, они могут начать. Поэтому особое внимание необходимо всем ведомствам, особенно Службе государственной безопасности. Я уверен, что Служба безопасности доведёт это дело до конца; любой такой факт должен быть полностью расследован, и мы должны установить, кому нужно принести в нашу страну беспорядки, кому нужно навредить стране. Мы не допустим такого, соответственно, наша реакция на всё будет максимально жёсткой», — заявил Ираклий Кобахидзе.



По поводу ввезённого в Грузию из Украины взрывчатого вещества сегодня СГБ сообщило новые детали. В частности, как отметили в СГБ, по оперативным материалам конечным местом назначения ввезённого из Украины взрывчатого вещества обозначается один из жилых домов на территории Авлабари в Тбилиси.





