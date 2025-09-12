Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Кобахидзе уверен, что закон об иноагентах остановил бы распостранение большевизма в Грузии


12.09.2025   19:49


Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что закон об иноагентах направлен на борьбу с «либеральным фашизмом» и смог бы помешать даже распространению большевизма, если бы был принят в начале прошлого века.

«Мы должны сделать все, чтобы остановить распространение либерального фашизма, распространение этой идеологии в Грузии. Закон о прозрачности послужил этой цели, как и многие другие шаги. Мы сделаем все возможное, чтобы либеральному фашизму не дали разгуляться в Грузии.

Если бы грузины действовали с таким вниманием 100 лет назад, когда нам извне навязывали большевизм в Грузии, большевизм не добился бы такого успеха. Поэтому нам необходимо максимальное внимание, мы будем полностью соблюдать закон о прозрачности, потому что этот закон – прежде всего закон против либерального фашизма», – сказал Кобахидзе журналистам.


