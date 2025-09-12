Кобахидзе уверен, что закон об иноагентах остановил бы распостранение большевизма в Грузии

12.09.2025 19:49





Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что закон об иноагентах направлен на борьбу с «либеральным фашизмом» и смог бы помешать даже распространению большевизма, если бы был принят в начале прошлого века.



«Мы должны сделать все, чтобы остановить распространение либерального фашизма, распространение этой идеологии в Грузии. Закон о прозрачности послужил этой цели, как и многие другие шаги. Мы сделаем все возможное, чтобы либеральному фашизму не дали разгуляться в Грузии.



Если бы грузины действовали с таким вниманием 100 лет назад, когда нам извне навязывали большевизм в Грузии, большевизм не добился бы такого успеха. Поэтому нам необходимо максимальное внимание, мы будем полностью соблюдать закон о прозрачности, потому что этот закон – прежде всего закон против либерального фашизма», – сказал Кобахидзе журналистам.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





