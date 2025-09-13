Экс-министру обороны предъявлены обвинения

13.09.2025 13:11





Прокуратура Грузии предъявила бывшему министру обороны Джуаншеру Бурчуладзе обвинение по фактам злоупотребления служебными полномочиями лицом, занимающим государственно-политическую должность, и легализации незаконных доходов.



Информацию об этом распространила прокуратура. По данным ведомства, прокуратура требует избрания в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.



«В результате расследования, проведенного Антикоррупционным агентством Службы государственной безопасности, установлено, что в 2023 году тогдашний министр обороны Грузии злоупотребил служебным положением с целью получения выгоды для себя и своих родственников. В частности, по его указанию, тогдашний заместитель министра обороны и бывший глава департамента закупок Минобороны Грузии, при содействии родственника бывшего министра, в процессе закупки медицинского аппарата для военного госпиталя, целенаправленными действиями создали неконкурентную среду, в результате чего, путем заключения не реальных сделок, стоимость аппарата повысилась, и аппарат стоимостью 2 606 272 лари, был поставлен Министерству обороны за 3 940 000 лари. В результате преступных действий Министерству обороны Грузии был нанесен имущественный ущерб в размере 1 333 728 лари.



Бывший министр обороны с целью сокрытия происхождения незаконного и необоснованного имущества в особо крупном размере, для придания законного вида указанному имуществу предпринял следующие действия:



В январе 2025 года он и его супруга приобрели за 544 000 евро в Испании земельный участок с домом. Поскольку происхождение этой суммы законным путем не фиксировалось , с целью сокрытия источника этой суммы в 2024 году между супругой бывшего министра обороны и третьим лицом была оформлена фиктивная сделка купли-продажи недвижимости, расположенной в поселке Цхнети, реально же эта недвижимость семьей бывшего министра не была продана, а целью сделки было лишь сокрытие происхождения средств, предназначенных для перевода в Испанию.



Кроме того, бывший министр, с целью сокрытия незаконного происхождения упомянутых 544 000 евро, в марте 2025 года не указал приобретенную в Испании недвижимость в своей декларации имущественного положения должностного лица, чем осуществил легализацию незаконных доходов в особо крупном размере - 1 593 212 лари.



Задержанному предъявлено обвинение по подпункту «в» части 3 статьи 194 и части 2 статьи 332 УК, что предусматривает в качестве меры наказания лишение свободы на срок до 12 лет.



Прокуратура в установленный законом срок обратится в суд с ходатайством о применении в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу», - говорится в информации.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





