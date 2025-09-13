Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
В Тбилиси проходит митинг под названием «Защитим безвизовый режим»


13.09.2025   21:12


В Тбилиси проходит митинг. Его участники собрались у Тбилисского государственного университета, а сейчас движутся по проспекту Руставели к зданию законодательного органа.

Лозунг митинга — «Нет российскому режиму», «Защитим безвизовый режим». Участники держат в руках баннеры различной тематики, а также флаги Грузии и Евросоюза.

Участники акции также пришли к избирательному штабу Кахи Каладзе на проспекте Меликишвили. С их стороны слышны выкрики.

На митинге присутствуют представители оппозиционных партий, в том числе бойкотирующих выборы 4 октября.


