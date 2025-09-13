|
В Тбилиси проходит митинг под названием «Защитим безвизовый режим»
13.09.2025 21:12
В Тбилиси проходит митинг. Его участники собрались у Тбилисского государственного университета, а сейчас движутся по проспекту Руставели к зданию законодательного органа.
Лозунг митинга — «Нет российскому режиму», «Защитим безвизовый режим». Участники держат в руках баннеры различной тематики, а также флаги Грузии и Евросоюза.
Участники акции также пришли к избирательному штабу Кахи Каладзе на проспекте Меликишвили. С их стороны слышны выкрики.
На митинге присутствуют представители оппозиционных партий, в том числе бойкотирующих выборы 4 октября.
