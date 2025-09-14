Возбуждено дело по факту повреждения предвыборных баннеров

Министерство внутренних дел Грузии сообщило о начале расследования по факту повреждения агитационных баннеров партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия». Дело возбуждено по статье 187 УК Грузии, предусматривающей ответственность за повреждение или уничтожение имущества.



Правоохранительные органы проводят следственные действия. Назначена экспертиза, по результатам которой будет определён размер ущерба. После этого соответствующие процессуальные решения будут приняты в установленном законом порядке.



Согласно информации, инцидент связывают с одним из лидеров коалиции «За перемены» Элене Хоштария, которая сегодня сделала надпись "Русская мечта" на одном из баннеров с изображением Каладзе.



«Солидарность — Меги», — написала Хоштария в социальных сетях.



Напомним, 8 сентября такую же надпись сделала Меги Диасамидзе, которая была арестована за повреждение баннера Кахи Каладзе.



12 сентября судья Давид Куртанидзе назначил залог в размере 2 000 лари в качестве меры пресечения и выпустил ее из зала заседаний.





