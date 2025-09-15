Каладзе: Не стоит удивляться причастности украинских спецслужб к делу «Гексогена»

«Кто занимает определённые высокие должности в Украине? Случайно ли это те лица, которые до 2012 года пытали людей в нашей стране, и при чём были они вовлечены в какие-либо несчастья и происшествия? Случайно ли эти люди занимают различные высокие должности? Нас этим не должно удивлять, нужно быть особенно осторожными», – заявил мэр столицы Каха Каладзе журналистам в ответ на вопрос о возможной связи спецслужб Украины с делом о ввозе в Грузию взрывчатого вещества «гексоген».



Каладзе отметил, что не хочет делать преждевременных заявлений и считает, что Грузия провела крайне важное превентивное мероприятие.



«Воздержусь от преждевременных заявлений, дождёмся работы следственных органов, которые занимаются этим направлением. Очень важным было проведение превентивного мероприятия, и я благодарю соответствующие органы и каждого сотрудника за их работу», – отметил мэр Тбилиси.



Государственная служба безопасности Грузии и Министерство внутренних дел задержали двух граждан Украины.



Как было отмечено на брифинге в СГБ 11 сентября, 10 сентября текущего года грузовой автомобиль марки MERCEDES-BENZ с украинскими номерными знаками, направляясь из Украины в Грузию через Румынию и Болгарию, пересёк государственную границу с Турцией и въехал в страну через таможенный пункт «Сарпи». При его остановке и проверке в тщательно замаскированных тайниках автомобиля было обнаружено 2,4 килограмма взрывчатого вещества «гексоген».



По информации СГБ, согласно оперативным данным, конечным местом назначения взрывчатого вещества, ввезённого из Украины, была территория Тбилиси, конкретно – один из жилых домов в районе Авлабари.





