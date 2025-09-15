|
|
|
Задержана лидер оппозиционной партии «Droa» Элене Хоштариа
15.09.2025 15:18
Лидер оппозиционной партии «Droa» Элене Хоштариа была задержана. По информации «Droa», её встретили у дома на автомобиле марки Škoda и увезли.
Против Хоштариа МВД возбудило вчера уголовное дело, после того как она написала на предвыборном баннере Каладзе на проспекте Меликишвили слова «Русская мечта».
Расследование начато по статье 187 УК, которая предусматривает повреждение или уничтожение имущества.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна