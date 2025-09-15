Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Задержана лидер оппозиционной партии «Droa» Элене Хоштариа


15.09.2025   15:18


Лидер оппозиционной партии «Droa» Элене Хоштариа была задержана. По информации «Droa», её встретили у дома на автомобиле марки Škoda и увезли.

Против Хоштариа МВД возбудило вчера уголовное дело, после того как она написала на предвыборном баннере Каладзе на проспекте Меликишвили слова «Русская мечта».

Расследование начато по статье 187 УК, которая предусматривает повреждение или уничтожение имущества.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна