Глава МИД встретилась с министром сельского хозяйства и продовольственной безопасности Израиля

15.09.2025 21:02





Министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили провела встречу с министром сельского хозяйства и продовольственной безопасности Государства Израиль Ави Дихтером.



Как сообщает МИД, в ходе встречи стороны подчеркнули историческую дружбу между грузинским и еврейским народами, доброе партнерство между Грузией и Израилем и тесные отношения, которые существуют сегодня.



«Министры подтвердили готовность к углублению сотрудничества, особенно в сфере торговли, экономики, туризма и сельского хозяйства. В этом контексте особое внимание было уделено продовольственной безопасности как одному из актуальных вызовов современного мира и продвижению взаимовыгодного сотрудничества в этом направлении.



В ходе беседы также были затронуты текущие события на Ближнем Востоке. Особое внимание было уделено ситуации в сфере безопасности в регионе Южного Кавказа, ситуации в оккупированных регионах Грузии. Отмечена важность обеспечения мира и наличия сильных государственных институтов для устойчивого развития. Министры также подчеркнули важность дипломатических усилий по укреплению мира и стабильности в мире», — говорится в сообщении министерства.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





