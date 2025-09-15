Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Глава МИД встретилась с министром сельского хозяйства и продовольственной безопасности Израиля


15.09.2025   21:02


Министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили провела встречу с министром сельского хозяйства и продовольственной безопасности Государства Израиль Ави Дихтером.

Как сообщает МИД, в ходе встречи стороны подчеркнули историческую дружбу между грузинским и еврейским народами, доброе партнерство между Грузией и Израилем и тесные отношения, которые существуют сегодня.

«Министры подтвердили готовность к углублению сотрудничества, особенно в сфере торговли, экономики, туризма и сельского хозяйства. В этом контексте особое внимание было уделено продовольственной безопасности как одному из актуальных вызовов современного мира и продвижению взаимовыгодного сотрудничества в этом направлении.

В ходе беседы также были затронуты текущие события на Ближнем Востоке. Особое внимание было уделено ситуации в сфере безопасности в регионе Южного Кавказа, ситуации в оккупированных регионах Грузии. Отмечена важность обеспечения мира и наличия сильных государственных институтов для устойчивого развития. Министры также подчеркнули важность дипломатических усилий по укреплению мира и стабильности в мире», — говорится в сообщении министерства.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна