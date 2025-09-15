Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Кобахидзе: Наша главная задача — повышение экономической эффективности и качества проектов


15.09.2025   21:08


«Мы встретились с представителями компаний, которые занимаются реализацией государственных инфраструктурных проектов. Мы обсудили общие принципы. Наша главная задача — повышение экономической эффективности и качества проектов. Вызовы есть в обоих направлениях», — заявил журналистам премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

По словам главы правительства, задача правительства также заключается в создании максимально справедливых условий конкуренции для всех компаний.

«Вместе с министром инфраструктуры, господином Ревазом Сохадзе мы встретились с представителями компаний, которые занимаются реализацией государственных инфраструктурных проектов. Мы обсудили общие принципы. Наша главная задача — повысить экономическую эффективность и качество проектов. Вызовы есть в обоих направлениях, и наша задача — максимально улучшить практику в обоих направлениях. Также наша задача — создать максимально справедливые условия конкуренции для всех компаний, и здесь мы обсудили и конкретные детали. Мы услышали интересные мнения. Состоялась очень интересная дискуссия. Всё это поможет нам улучшить практику. Я хотел бы поблагодарить Бизнес-ассоциацию бизнеса Грузии и всех представителей компаний за участие в этой встрече и за поддержку», — заявил премьер-министр.


