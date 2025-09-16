Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Из Грузии выдворены 29 иностранных граждан


16.09.2025   10:55


В тесном сотрудничестве с Департаментом миграции МВД Грузии и соответствующими подразделениями министерства из Грузии были выдворены 29 иностранных граждан. Информацию об этом распространяет МВД.

По данным ведомства, из страны были выдворены граждане Индии, Ганы, Турции, Непала, Туркменистана, Ирана, Пакистана и Латвии.

В результате комплексных мер, принятых за последние дни, из страны были выдворены 29 граждан Индии, Ганы, Турции, Непала, Туркменистана, Ирана, Пакистана и Латвии. В соответствии с действующим законодательством выдворенным лицам запрещен въезд в страну.

Департамент миграции МВД Грузии является органом, ответственным за борьбу с незаконной миграцией внутри страны. «Одной из его компетенций является выявление иностранных граждан, находящихся в Грузии без законных оснований, и осуществление их выдворения из Грузии», — говорится в заявлении.


