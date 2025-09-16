Из Грузии выдворены 29 иностранных граждан

16.09.2025 10:55





В тесном сотрудничестве с Департаментом миграции МВД Грузии и соответствующими подразделениями министерства из Грузии были выдворены 29 иностранных граждан. Информацию об этом распространяет МВД.



По данным ведомства, из страны были выдворены граждане Индии, Ганы, Турции, Непала, Туркменистана, Ирана, Пакистана и Латвии.



В результате комплексных мер, принятых за последние дни, из страны были выдворены 29 граждан Индии, Ганы, Турции, Непала, Туркменистана, Ирана, Пакистана и Латвии. В соответствии с действующим законодательством выдворенным лицам запрещен въезд в страну.



Департамент миграции МВД Грузии является органом, ответственным за борьбу с незаконной миграцией внутри страны. «Одной из его компетенций является выявление иностранных граждан, находящихся в Грузии без законных оснований, и осуществление их выдворения из Грузии», — говорится в заявлении.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





